ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков предупредил о риске провокаций Украины против миссии МАГАТЭ

14:20
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Москва заинтересована в прибытии инспекторов на Запорожскую АЭС

Российские власти опасаются, что миссия МАГАТЭ, направляющаяся на Запорожскую АЭС, может подвергнуться провокациям со стороны Украины. Такое заявление в четверг, 1 сентября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ВС России предотвратили попытку диверсии на Запорожской АЭС

Официальный представитель Кремля отметил, украинские военные продолжают попытки дестабилизировать ситуацию на Запорожской АЭС, "совершенно не прекращаются варварские провокационные обстрелы".

Россия заинтересована в прибытии миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и готова взаимодействовать с ней, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Россия подтверждает готовность обеспечить полную безопасность прибывшей на Запорожскую АЭС группы экспертов МАГАТЭ, а попытки киевского режима сорвать приезд миссии не помешает этому. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем, подчеркнули в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Представители МАГАТЭ
Представители МАГАТЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.