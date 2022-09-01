Песков предупредил о риске провокаций Украины против миссии МАГАТЭ

Москва заинтересована в прибытии инспекторов на Запорожскую АЭС

Российские власти опасаются, что миссия МАГАТЭ, направляющаяся на Запорожскую АЭС, может подвергнуться провокациям со стороны Украины. Такое заявление в четверг, 1 сентября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, украинские военные продолжают попытки дестабилизировать ситуацию на Запорожской АЭС, "совершенно не прекращаются варварские провокационные обстрелы".

Россия заинтересована в прибытии миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и готова взаимодействовать с ней, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Россия подтверждает готовность обеспечить полную безопасность прибывшей на Запорожскую АЭС группы экспертов МАГАТЭ, а попытки киевского режима сорвать приезд миссии не помешает этому. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем, подчеркнули в ведомстве.

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