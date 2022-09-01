Лавров назвал "фантастическим" заявление немецкой коллеги

Власти ФРГ не против, чтобы их граждане страдали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что граждане ФРГ страдают и будут страдать дальше, потому что Берлин будет поддерживать Киев.

"Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Как уточнил Лавров, однополярный мир продвигают на Западе вопреки объективным тенденциям исторического развития, которые диктуют признание реального появления и укрепления новых центров и экономического развития.

По словам министра, многие страны, и в том числе Россия, не хотят, чтобы их "стригли под одну гребенку либеральных ценностей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"