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Лукашенко: Россия не может проиграть

14:13
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Минск поддерживает Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе проведения открытого урока истории в школах и вузах высказался по поводу спецоперации России на Украине.

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"Россия не может проиграть, Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", - сказал белорусский лидер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что на Украине "появились ростки, поползновения фашизма".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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