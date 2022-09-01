Лукашенко: Россия не может проиграть

Минск поддерживает Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе проведения открытого урока истории в школах и вузах высказался по поводу спецоперации России на Украине.

"Россия не может проиграть, Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", - сказал белорусский лидер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что на Украине "появились ростки, поползновения фашизма".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"