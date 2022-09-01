Противник потерял более 50 человек

Вооруженные силы России сорвали попытку наступления украинских сил на Харьковском направлении.

"В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника составили свыше пятидесяти человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова.

Кроме того, военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования "Кракен", которым большинство из них было уничтожено.

В Минобороны сообщили, что киевский режим продолжает безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. За сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, 31 танк, 22 БМП, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и 17 единиц специальной автомобильной техники.

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