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Собянин утвердил льготы инвестпроекту по созданию индустриального парка "Руднево"

14:37
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Объект строится недалеко от станции метро "Лухмановская"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении индустриальному парку "Руднево" статус инвестиционного приоритетного проекта.

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Как отметил глава города, власти столицы на четверть снижает нагрузку на инвестора по региональным налогам, а он, в свою очередь, даст городу сотни рабочих мест и все условия для развития инноваций.

"Индустриальный парк строится недалеко от станции метро "Лухмановская". Общая готовность первых корпусов составляет порядка 90%. "Руднево" будет 6-й производственной площадкой особой экономической зоны "Технополис Москва", - написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, будущие резиденты получат особые условия по налогам, хорошую транспортную доступность и комфортные условия работы.

"В целом в Москве реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов, в которые вложено порядка 40 млрд рублей частных инвестиций. На объектах, построенных в рамках ИПП, будет создано больше 10 тыс. рабочих мест", - напомнил Собянин.

По мнению экономиста Андрея Бархоты, придание статуса приоритетного инвестиционного проекта  индустриальному парку "Руднево" будет способствовать опережающему развитию деловой активности и созданию новых рабочих мест в Москве.

"Такой инструмент, как снижение налоговой нагрузки имеет решающее значение для промышленных и производственных предприятий на начальной развития в процессе достижения целевого объёма выпуска продукции и услуг при реализации программы капитальных затрат", - сказал он.

В свою очередь, президент МТПП Владимир Платонов выразил уверенность в том, что  присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта индустриальному парку "Руднево" - это закономерный и продуманный шаг.

"После применения комплекса налоговых льгот, которые предоставляет статус инвестиционного приоритетного проекта, налоговая нагрузка по региональным налогам на индустриальный парк и дислоцированные в нем предприятия снизится почти на 25%", - сказал Платонов.

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