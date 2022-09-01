ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В подмосковной Истре мусоровоз сбил двух детей

15:08
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Возбуждено уголовное дело

ГИБДД 1 сентября призвала родителей напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах и, что немаловажно, соблюдать их самим. Невнимательность, скорее всего, стала причиной трагедии в подмосковной Истре.

Там мусоровоз сбил двух девочек - пяти и трёх лет. Младшая погибла на месте, старшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Всё произошло на глазах матери.

По словам очевидцев, семья переходила дорогу в неположенном месте, а машина просто не успела затормозить. Сейчас водитель задержан. С ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мусоровоз на месте наезда
Мусоровоз на месте наезда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.