В подмосковной Истре мусоровоз сбил двух детей

Возбуждено уголовное дело

ГИБДД 1 сентября призвала родителей напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах и, что немаловажно, соблюдать их самим. Невнимательность, скорее всего, стала причиной трагедии в подмосковной Истре.

Там мусоровоз сбил двух девочек - пяти и трёх лет. Младшая погибла на месте, старшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Всё произошло на глазах матери.

По словам очевидцев, семья переходила дорогу в неположенном месте, а машина просто не успела затормозить. Сейчас водитель задержан. С ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

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