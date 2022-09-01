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Белоруссия поставит вопрос об обладании ядерным оружием

14:51
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Об этом рассказал Александр Лукашенко

Минск намерен поставить вопрос о обладании российским ядерным оружием в случае агрессии и продвижения американского ядерного оружия в Польшу. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, 1 сентября.
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Как уточнил Лукашенко, речь идет про тактическое ядерное оружие, однако сроки его получения для Минска — "не сейчас, не завтра, не послезавтра".

Обладать ядерным оружием в перспективе Белоруссия хотела бы на тот случай, "если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие", подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко назвал одним из достижений советского времени разработку ядерного оружия. По словам главы государства, "нас бы давно перемололи и растоптали, если бы не боялись ядерного оружия", сообщает агентство "БелТА".

Ранее сообщалось, что переоборудование белорусских авиационных носителей под ядерное оружие завершено. По словам Лукашенко, теперь ЕС и США поймут, что "никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут".

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