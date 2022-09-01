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Болгария запросила помощи иностранных ВВС

15:08
  • четверг
  • 01 сентября 2022

София считает необходимым усилить охрану воздушного пространства

Болгария запросила у ВВС Израиля, США, Франции и Швеции помощь в обеспечении охраны своего воздушного пространства. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал начальник болгарского штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
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По словам военного, София прорабатывает различные сценарии: поддержка летной готовности истребителей МиГ-29 или, если это окажется невозможным, обеспечение охраны воздушного пространства с привлечением ВВС других стран.

Ефтимов рассказал, что переговоры о поддержке МиГ-29 ведутся с польскими военно-ремонтными предприятиями.

При этом на полигоне Ново-Село продолжается подготовка многонациональной боевой группы НАТО, которая будет находиться в оперативной готовности с середины октября, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября небо над Словакией будут охранять самолеты ВВС соседних Чехии и Польши, поскольку свои истребители МиГ-29 Братислава планирует передать Киеву.

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