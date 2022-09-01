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Польша потребовала от ФРГ более триллиона долларов репараций

15:05
  • четверг
  • 01 сентября 2022

В Берлине не видят оснований для выплат

Польша решила официально потребовать от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) репараций за Вторую мировую войну.
Польша решила потребовать репараций от России

Об этом в четверг заявил глава правящей партии Ярослав Качиньский.

О намерении Варшавы добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, стало известно летом 2022 года.  В Берлине вопрос репараций давно считают закрытым. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Кроме того, депутат Сейма от правящей польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик выразил мнение, что Варшаве следует потребовать выплаты репараций от России.

"Думаю, что, безусловно, стоит оценить урон, нанесенный Польше Россией во время Второй мировой войны и во время оккупации, а затем дождаться подходящего политического момента", - заявил Мулярчик.   

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