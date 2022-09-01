Польша потребовала от ФРГ более триллиона долларов репараций

В Берлине не видят оснований для выплат

Польша решила официально потребовать от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) репараций за Вторую мировую войну.

Об этом в четверг заявил глава правящей партии Ярослав Качиньский.

О намерении Варшавы добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, стало известно летом 2022 года. В Берлине вопрос репараций давно считают закрытым. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Кроме того, депутат Сейма от правящей польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик выразил мнение, что Варшаве следует потребовать выплаты репараций от России.

"Думаю, что, безусловно, стоит оценить урон, нанесенный Польше Россией во время Второй мировой войны и во время оккупации, а затем дождаться подходящего политического момента", - заявил Мулярчик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"