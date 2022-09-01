Собянин упростил подачу заявлений на компенсацию части родительской платы в детсадах

Мэр подписал соответствующее постановление

Сергей Собянин упростил подачу заявлений на компенсацию части родительской платы в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"Во-первых, предусмотрена новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов, включая номер расчетного счета по логическому ключу Центробанка России. Впервые в практике городских электронных услуг вводятся элементы автозаполнения реквизитов. В частности, вместо ввода полного наименования банка достаточно будет указать БИК", - говорится в сообщении.

Кроме того, внедряются дополнительные проверки поданных сведений и информирование заявителей в течение 24 часов о том, что заявление на получение компенсации подавать не требуется.

Помимо этого, родители, ранее оформившие компенсацию в электронном виде, смогут подать заявление об изменении банковских реквизитов в электронном виде без личного прихода в образовательную организацию, как необходимо сейчас.

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