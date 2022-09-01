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Путин простился с Горбачевым в здании ЦКБ

14:54
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Президент возложил венок к гробу экс-президента СССР

Владимир Путин сегодня прибыл в ЦКБ, чтобы почтить память Михаила Горбачёва. Как пояснили в Кремле, глава государства не сможет принять участие в официальной церемонии из-за напряжённого рабочего графика.

Гражданская панихида состоится в эту субботу в Колонном зале Дома союзов. После чего первый и единственный президент Советского Союза будет погребён на Новодевичьем кладбище. Похороны пройдут с элементами государственной церемонии.

Михаил Горбачёв скончался 30 августа после продолжительной болезни на 92-м году жизни.

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