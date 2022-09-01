МЧС пообещало "сделать выводы" из пожаров этого года

Исполнительская дисциплина, контроль и оценка реализованных мероприятий должны быть постоянными

Глава МЧС России Александр Куренков прокомментировал ситуацию с природными пожарами в России в 2022 году.

"Уверен, будут сделаны правильные выводы, эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, министр выразил уверенность в том, что необходимо применять наработанные методы, а исполнительская дисциплина, контроль и оценка реализованных мероприятий должны быть постоянными.

По словам Куренкова, в этом году ситуация с природными пожарами на Урале складывалась непросто, возгорания сопровождались огненным штормом и аномальной жарой.

"Вместе мы справились с этой стихией", - заключил глава МЧС.

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