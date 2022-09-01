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Владимир Путин прибыл в Калининградскую область

15:34
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Президент проведет открытый урок и встретится с калининградским губернатором

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 сентября, прибыл в Калининградскую область, где примет участие в ряде мероприятий, в том числе посвященных Дню знаний.
Путин проведет открытый урок "Разговор о важном"

Путин проведет первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Президент также посетит музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Кроме того, Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по видеосвязи примет участие в торжественном открытии в республике пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке, а затем посетит калининградский филиал Нахимовского военно-морского училища.

В программе визита президента — рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, сообщает ТАСС.

Поездку главы государства в Калининградскую область Кремль анонсировал в конце августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поездка приурочена ко Дню знаний 1 сентября, "но не только".

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