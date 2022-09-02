Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Скорпионам и Стрельцам стоит готовиться к неожиданным событиям

Овны

Вам сегодня не стоит обращаться в банки, налоговую, пытаться получить пособие. Забудьте на время о деньгах: этот день больше подходит для незначительных мелких дел.

Тельцы

Вас ждет неспокойный день, богатый на неожиданности и форс-мажоры. Возможно, вам придется вернуться домой с полпути или отыграть назад в каком-то деле.

Близнецы

Будьте сегодня осторожны с едой, особенно с незнакомыми блюдами и напитками. Если есть возможность, возьмите с собой перекус из дома, чтобы избежать проблем.

Раки

Вам сегодня не нужны советы друзей и подруг, даже если вам упорно их навязывают. Будьте на связи с детьми и любимыми: им сегодня может потребоваться внимание.

Львы

События в вашем доме, семье могут удивить и озадачить. Будьте готовы воздержаться от оценок своих близких и постарайтесь проявить терпение, иначе погода в доме рискует испортиться!

Девы

Сегодня неподходящий день для дальних поездок, юридических дел и принятия решений по учебе. Все может пойти не по сценарию, будьте готовы резко менять планы.

Весы

Вам звезды сегодня категорически запрещают заниматься денежными вопросами. Удача поджидает совсем в другом месте: в учебе и преподавательской деятельности.

Скорпионы

Луна в вашем знаке конфликтует с Ураном, что может вызывать события, которых вы совершенно не ждете. Вам понадобится время на разрешение незапланированных дел.

Стрельцы

На работе, дома или в рабочем расписании сегодня будет что-то меняться. Пусть это не выбивает вас из колеи и пойдет на пользу: вы станете еще более гибкими.

Козероги

Звезды предупреждают вас о повышенном риске травм в спорте и неудач в салонах красоты. Займитесь чем угодно, кроме творчества и самосовершенствования.

Водолеи

Вам придется разгребать проблемы, внезапно появившиеся на работе или дома. Если сочтете это веселым приключением, ваша нервная система скажет спасибо!

Рыбы

Многие из вас получат сегодня письма или сообщения, которые поставят в тупик. Дайте волю эмоциям – вы не робот и не буддийский монах, имеете право на панику или злость.

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