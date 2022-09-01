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"В ближайшее время развязка будет": Лукашенко о ситуации на Украине

15:37
  • четверг
  • 01 сентября 2022

По словам президента Белоруссии, Киев раздирают внутренние противоречия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим видением украинского кризиса.

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"Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Как добавил Лукашенко, сегодня на Украине все зависит от военных.

"Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента, зависит от военных - они погибают там, они видят, что это бесперспективно", - подчеркнул белорусский лидер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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