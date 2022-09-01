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Москвичам рассказали о погоде в первые выходные осени

15:43
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Температура будет соответствовать второй половине сентября

В первые выходные наступившей осени в столичном регионе ожидается холодная погода с кратковременными осадками. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
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Как отметила синоптик, в субботу днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, воздух прогреется лишь до 13-15 градусов выше нуля. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В воскресенье также прогнозируются кратковременные дожди и температура до 14-16 градусов. По ночам температура будет опускаться до 3-6 градусов.

В целом температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса, что соответствует второй половине сентября, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в Москве, несмотря на холодные первые дни, будет немного теплее нормы. По словам эксперта, показатели осадков осенью ожидаются близкими к климатической норме.

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