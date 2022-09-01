Финляндия сократит число выдаваемых россиянам виз в 10 раз

Решение уже принято

Власти Финляндии приняли решение сократить число выдаваемых шенгенских виз россиянам в 10 раз, пишет Associated Press.

Уточняется, что документы и заявления на получение туристической визы будут принимать только один раз в неделю и только в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

Ранее стало известно, что в рамках очередного пакета санкций Евросоюз не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, но заморозит соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Вопрос российско-финских отношений обострился после официального решения Хельсинки вступить в НАТО.

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