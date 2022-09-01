Россия выделит Белоруссии 2 млрд долларов на импортозамещение

Речь идет о совместных проектах в этой области

Россия выделяет Белоруссии 2 млрд долларов на совместные проекты по импортозамещению. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как подчеркнул белорусский лидер, в этом направлении Минск будет укреплять отношения со своим основным стратегическим партнером — "нашей братской Россией".

Совместных проектов в области импортозамещения, по выражению Лукашенко, "будет тьма-тьмущая", начиная с военно-стратегических и заканчивая "земными", сообщает "Интерфакс".

Ранее Лукашенко рассказал о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения. Задачей своего правительства Лукашенко назвал "ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными", эту тему много обсуждали лидеры двух государств.

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