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Сенсационный переход российского игрока в "Челси" сорвался

15:59
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Лондонский клуб не смог перевести деньги

Трансфер полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсена Захаряна в лондонский "Челси" сорвался, переход не состоится в это трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Уточняется, что в условиях санкций английскому клубу не удалось совершить перевод в размере 15 миллионов евро.

При этом шансы на трансфер все еще сохраняются: произойти это может зимой.

19-летний Захарян провел за "Динамо" в этом сезоне 7 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи. Эксперты называют полузащитника одним из самых талантливых молодых футболистов России.

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