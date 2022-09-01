Путин и Рахмон открыли школы с обучением на русском в Таджикистане

Российский лидер участвовал по видеосвязи

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон открыли в республике пять школ, где обучение будет идти на русском языке. Российский лидер участвовал в мероприятии по видеосвязи.

"Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде", - сообщила пресс-служба Кремля.

Школам присвоены имена героев и деятелей культуры России: в частности, школа в Душанбе названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина, а в Турсунзаде - именем Дмитрия Менделеева .

Путин поблагодарил Таджикистан за укрепление русского языка в республике.

"Все эти важные инициативы были бы невозможны без заинтересованного внимания со стороны руководства Таджикистана, со стороны президента. Хотел бы выразить за это искреннюю признательность президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону, всем нашим таджикским друзьям и коллегам, и особо поблагодарить их за помощь и поддержку в сбережении и укреплении позиции русского языка в Таджикистане", - цитирует российского лидера РИА "Новости".

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