Путин: развитие науки без России невозможно

И многие готовы продолжать сотрудничество с Москвой

Президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде заявил, что Россию невозможно отрезать от распространения информации - в том числе научной.

"Некоторые направления научной деятельности без России трудно развивать. В физике, например. Есть крупные проекты, где у нас 70% с лишним участия", - сказал глава государства.

Он добавил, что с Россией готовы продолжать сотрудничество - в том числе в космосе.

"Доставлять материалы, оборудование на МКС без нас дороже. Совсем все отрезать невозможно", - подчеркнул российский лидер.

Как добавил Путин, необходимо внутри страны развивать ключевые направления, не быть догоняющими, не ориентироваться на других.

"Мы должны быть лидерами. Должны иметь в руках ключи к определенным научным направлениям, - заключил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"