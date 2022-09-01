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"Наша миссия - прекратить войну": Путин о целях России в Донбассе

16:52
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Российские военные в ходе спецоперации сегодня защищают в том числе свою страну

Как отметил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде, сегодня многие не знают или забывают, что когда-то Россия и Украина входили в состав единого государства.
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"У Украины не было никогда своей государственности. Компартия сформировала союзные республики, в том числе Украину. Передав в Украину Донбасс. Хотя жители Донбасса этого не хотели", - сказал глава государства.

По его словам, никакой агрессии со стороны России в Донбассе и на Украине не происходит.

"После госпереворота на Украине жители Крыма, Донецка, Луганска не захотели признать его результаты. Против них начали фактически войну. Восемь лет она длилась. Наша миссия - эту войну прекратить", - добавил президент.

Российские военные в ходе спецоперации сегодня защищают в том числе свою страну, заключил Путин.

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