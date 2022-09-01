Россия прекратит поставки нефти в случае введения потолка цен

Это касается недружественных стран

Россия прекратит поставлять нефть в недружественные страны, если те введут ограничения на цены нефти из нашей страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, комментируя планы Запада по введению эмбарго на российские энергоносители. Санкции против газовой отрасли уже привели к небывалому скачку цена на голубое топливо. Так в Италии посчитали, что если поставки прекратятся совсем, то это грозит остановкой почти пятой части производства страны. Не лучше ситуация и в других европейских странах.

Газ и рекордная инфляция - два главных слова на обложках итальянских СМИ. Недолго Рим радовался поставкам топлива из Катара. "Газпром" еще немного прикрутил вентиль, и сразу паника. В Германии в четверг утром автовладельцев ждал неприятный сюрприз - бензин снова более 2 евро за литр, дизель -2,30. С 1 сентября в ФРГ перестало действовать льготное налогообложение на топливо. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. А бюргерам советуют пересаживаться на электрички. Правда, состояние железных дорог в стране оставляет желать лучшего.

В прессе Великобритании тема Украины начала уступать место на первых полосах внутренним проблемам королевства. Курс фунта стерлингов показал наибольшее падение к доллару с момента референдума по Brexit. Экономисты предрекают рост инфляции свыше 22 процентов в следующем году. Владельцы, по сути, национальной гордости - всемирно известных британских пабов говорят: нам бы этот пережить. Собственники баров написали письмо правительству с просьбой помочь с оплатой счетов за электроэнергию.

"В одном только этом пабе наши годовые счета за электричество увеличились с 16 тысяч фунтов до 65. 70% заведений могут закрыться, как минимум, на зиму, а, может, и навсегда", - говорит совладелец двух пабов Джеймс Касбертсон.

Кандидат в британские премьеры Лиз Трасс помогать бизнесу и не думает. Все больше об Украине печется. Накануне заявила: Киеву нужно еще больше тяжёлых вооружений, а Москве - еще больше санкций.

Глава нашего МИД назвал жалкими людей, которые пытаются отменить Россию в международном пространстве. Это невозможно, а уходить на самоизоляцию наша страна не собирается, подчеркнул Сергей Лавров. Сейчас, когда европейцы и, тем более, американцы недоговорособны, отношения Москвы и Пекина вышли на принципиально новый уровень, который превосходит классические военные союзы прошлой эпохи. Коллективный запад испугался проводимых нашей страной учений "Восток-2022", на которые пригласили, в том числе Индию и КНР. В МИД терпеливо разъясняют, на ком шапка горит: это не взаимодействие по западному принципу - против кого дружим. И в таком ключе Россия развивать отношения с тем же Китаем не намерена. Но и вторгаться в зону своих интересов и безопасности не позволит.

"Если американцы и их сателлиты будут настаивать на подобном подходе к развитию отношений в Азиатско-Тихоокеанскими регионе, то будут загонятб себя опять в угол, выходом из которого может быть определён некоторыми агрессивными кругами на Западе только военный конфликт. Мы вместе с Китаем прекрасно видим эти опасности, мы не дадим себя спровоцировать и будем продвигать повестку дня, которая будет очевидно куда более привлекательна для стран региона, нежели конфронтация, которую навязывают западники", - сказал Сергей Лавров.

И вот уже германская Spiegel признает: решение заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией свидетельствует лишь об одном — у ЕС осталось мало инструментов для усиления давления на Москву. Эммануэль Макрон сделал неожиданное открытие: оказывается, многие страны не разделяют подход Запада к конфликту на Украине и занимают нейтральную позицию. По факту, 80 процентов государств так или иначе продолжают с нами сотрудничество.

Но Вашингтон продолжает давить. Вот как Запад может в очередной раз выстрелить себе в ногу.

"Президент Байден и лидеры G7 поручили изучить механизм установления глобального предела цен. Это коснется российской нефти и нужно для лишения Путина его основного источника дохода и снижения цен на российскую нефть, чтобы помочь смягчить воздействие путинской войны. И это приведет не только к падению путинской нефти, но и к падению мировых цен на энергоносители", - говорит пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Американская деловая газета Wall Street Journal практически не сомневается: на встрече 2 сентября министры финансов стран "Семерки" дружно одобрят план по ограничению цен на российскую нефть. Однако то же издание пишет: даже авторы инициативы опасаются, что попытки такого вмешательства могут спровоцировать Москву сократить добычу. Это повлечет дальнейший рост мировых цен на энергоносители.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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