Пояснения были очень понятными, заявил глава МАГАТЭ

Миссии МАГАТЭ удалось увидеть на Запорожской АЭС "ключевые вещи" и собрать много важной информации. Это слова главы делегации Рафаэля Гросси. Экспертам международного атомного агентства, несмотря на провокации Киева, сегодня удалось прибыть на объект. Утром сразу две украинские группы диверсантов предприняли безуспешную попытку захватить атомную станцию. И сегодня же АЭС снова была обстреляна украинскими ВСУ: снаряды разрывались в нескольких метрах от энергоблока.

Около 14 часов колонна внедорожников в сопровождении армейского "Тигра" въезжает на Запорожскую АЭС. Путь в 120 километров занял у миссии МАГАТЭ полдня. С подконтрольной Киеву территории инспекторы по атомной энергии выдвинулись утром. Но на КПП украинская сторона держала делегацию три часа. Затем генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси удалось убедить ВСУ открыть шлагбаум.

"Взвесив все за и против, и проделав такой длинный путь, мы не намерены останавливаться. Мы собираемся немедленно начать оценивать охрану и ситуацию с безопасностью на АЭС. Мы намерены поддерживать связь и консультироваться с персоналом объекта. И я собираюсь рассмотреть возможность установления постоянного присутствия МАГАТЭ на станции", - заявил Гросси.

Перед самым приездом миссии Киев совершил отчаянную попытку захватить Запорожскую АЭС. Две диверсионные группы численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах от станции. Росгвардия и подразделения российских Вооружённых сил блокировали противника. Десятки боевиков уничтожены, заявили в Минобороны. Сообщается, что трое радикалов взяты в плен, двое из них в тяжелом состоянии. В районе Водяного ВСУ предприняли вторую попытку высадки десанта с самоходных барж, которые вышли из Никополя. Наши военные потопили оба судна.

"Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Из-за обстрела на Запорожской АЭС сработала аварийная защита, и отключился 5-й энергоблок. Повреждена линия резервного питания. Несмотря на провокации киевского режима, обстановка вокруг станции под контролем, заверяют в Минобороны. В Кремле ещё раз напомнили: Москва заинтересована в сотрудничестве с МАГАТЭ.

Подготовить атаку на АЭС украинцам помогали специалисты британской разведки, сообщил глава администрации Запорожья. По его информации, десантников ВСУ обучали на Туманном Альбионе и в Польше, а три дня назад подразделение перебросили в Одессу. По одной из версий, план операции в Киев мог привезти с собой Борис Джонсон во время недавнего приезда на Украину. И в случае успеха британский премьер, покидающий пост, преподнес бы это как "дембельский аккорд". Показательно, что сегодня политик заявил: только Киев может гарантировать безопасную работу АЭС. Об угрозе ядерной катастрофы в связи с обстрелами с киевской стороны он не упомянул.

"Очень важно понимать, что это огромная станция. Она поставляет много электроэнергии Украине. Это абсолютно законное право киевского правительства потребовать обратно контроль над станцией", - заявил Борис Джонсон.

Примечательно, что британских и американских специалистов в составе миссии МАГАТЭ нет. Сегодня инспекторы осмотрят рабочий зал станции, затем посетят реакторы и оценят целостность контейнеров, в которых хранятся ядерные отходы. Администрация станции уже показала повреждения, которые остались в результате украинских обстрелов и фрагменты снарядов. В этот момент на территории АЭС были слышны новые взрывы.

По словам главы МАГАТЭ, миссия увидела "ключевые вещи". Кроме того, были даны "очень понятные пояснения", приводит слова Рафаэля Гросси агентство ТАСС.

По настоянию Москвы в миссию вошли эксперты по баллистике, способные определить откуда наносили удары.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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