Путин объяснил, как добиться успеха

Одной дисциплины недостаточно

Президент России Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде ответил на вопрос одного из школьников о том, как дисциплинировать себя и свою работу.

"Одной дисциплины недостаточно, нужна внутренняя мотивация, широкий взгляд. Нужен внутренний эмоциональный настрой, чувство ответственности. В основе успеха также лежит творческий подход в решении задач. Дисциплина не должна вести к зашоренности", - ответил глава государства.

Как добавил при этом президент, нельзя, чтобы точность во всем закрывала путь к творчеству.

"Нужно чувствовать себя свободной личностью, но быть трудолюбивым. Трудолюбие - это талант заставить себя работать. Все вместе - это путь к успеху", - резюмировал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"