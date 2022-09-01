Путин рассказал нравоучительную историю из жизни своей матери

И подробно поведал о других своих наставниках

Во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде президенту России Владимиру Путину задали вопрос о его наставниках. В ответ глава государства рассказал историю из жизни его матери.

"Наставничество сопровождает нас всю жизнь. И начинается с наших родителей. Мне мама рассказывала, ей было семь лет. Мои родственники жили в деревне. К дому подошел нищий с котомочкой. Мама говорит, я его прогнала. Бабушка увидела, отругала, сказала: догони, накорми. Потом ему нашли место, где поспать. На следующий день дали ему еды, отпустили. Это было для нее уроком. Она мне рассказала, теперь я рассказываю это вам. Как пример великодушия, любви к ближнему", - сказал президент.

Также российский лидер вспомнил о других своих наставниках: об учительнице Тамаре Павловне Чижовой, тренеру по борьбе самбо и дзюдо Анатолие Семеновиче Рахлине. А кроме того - о бывшем коллеге.

"Я свою трудовую деятельность начинал после университета в органах безопасности. Стал работать в советской внешней разведке. Рядом со мной в соседнем кабинете работал Сан Саныч, мы его так называли. А до этого он был разведчиком-нелегалом, неприкрытым дипломатическим паспортом. 25 лет он так отработал, рисковал каждый день. Я набрался смелости как-то, спросил: вам не обидно рядом сидеть, я - начинающий, а вы - 25 лет на нелегалке. Он говорит: в свое время мне Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал и чувствую свою востребованность. Я благодарен Родине и не жду благодарности от нее", - закончил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"