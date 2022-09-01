Путин созвонился с Токаевым

Выражен настрой на дальнейшее развитие отношений двух стран

В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее в этот день глава республики объявил, что намерен провести осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. По словам Токаева, после выборов он внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

"Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач", - сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры также выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на двусторонней встрече в Сочи.

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