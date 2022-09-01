"Скопинского маньяка" перевели в СИЗО

Он нарушил условия домашнего ареста

Известный как "скопинский маньяк" Виктор Мохов переведен из-под домашнего ареста в СИЗО.

"Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, и суд вынес соответствующее решение", - приводит ТАСС сообщение прокуратуры Рязанской области.

Мохов является подозреваемым по уголовному делу о сокрытии убийства.

С 2000 года он в течение почти четырех лет удерживал и насиловал в подвале на своем участке в городе Скопин двух девушек. Одна из девушек родила от Мохова двоих детей, которых он оставил в разных местах города. В 2005 году маньяк был приговорен к почти 17 годам лишения свободы. В марте 2021 года Мохов вышел на свободу. Теперь он стал фигурантом нового дела.

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