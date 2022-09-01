МО: молчание Запада подтверждает его участие в подготовке провокаций на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ и эксперты миссии рисковали стать живым щитом украинских диверсантов

Министерство обороны России заявило в четверг вечером, что боевые действия диверсионных групп Украины на ЗАЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ не оставляют сомнений - Киев заранее готовил провокацию.

Как добавили в ведомстве, в случае успеха операции киевского режима по захвату ЗАЭС глава МАГАТЭ и эксперты миссии стали бы живым щитом украинских диверсантов, а гробовое молчание Запада лишь подтверждает его участие в подготовке провокаций на Запорожской АЭС.

Кроме того, в Минобороны отметили, что отсутствие публичной реакции ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг ЗАЭС.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать станцию.

Видео: миссия МАГАТЭ увидела на ЗАЭС "ключевые вещи"

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