Джонсон посвятил свою последнюю речь покупке чайников

Полезные советы от премьер-министра Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед отставкой обратился к граждан страны с речью про чайники.

"Если у вас есть старый чайник, которому нужно много времени, чтобы закипеть, вы можете заменить его, потратив 20 фунтов стерлингов. Но если вы приобретете новый чайник, вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества", - сказал политик, которого цитирует РИА "Новости".

7 июля Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина, что произойдет 5 сентября.

В финал голосования на пост премьера вышли действующий министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

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