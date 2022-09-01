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Грузия не будет вводить для россиян визовый режим

19:10
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Об этом сообщил председатель правящей партии республики

Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что республика не будет вводить визы для россиян.

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"Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим", - приводит слова политика РИА "Новости".

Он добавил, что власти "заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с нахождением россиян в Грузии, и все находится под контролем соответствующих органов".

Ранее стало известно, что в рамках очередного пакета санкций из-за Украины Евросоюз не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, но заморозит соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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