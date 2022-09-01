Грузия не будет вводить для россиян визовый режим

Об этом сообщил председатель правящей партии республики

Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что республика не будет вводить визы для россиян.

"Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим", - приводит слова политика РИА "Новости".

Он добавил, что власти "заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с нахождением россиян в Грузии, и все находится под контролем соответствующих органов".

Ранее стало известно, что в рамках очередного пакета санкций из-за Украины Евросоюз не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, но заморозит соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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