Поющего гимн со школьниками Путина сняли на видео

Президент провел открытый урок для школьников

Владимир Путин после завершения открытого урока со школьниками в Калининграде пообщался с его участниками в неформальной обстановке. Президент раздал несколько автографов и ответил на несколько вопросов детей.

В самом конце беседы Владимир Путин спел вместе со школьниками гимн России. В конце исполнения президент воскликнул "Здорово", поаплодировал всем собравшимся и поблагодарил их.

1 сентября Владимир Путин приехал в Калининград, где провел для школьников открытый урок "Разговор о важном".

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