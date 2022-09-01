Россия запросила проведения заседания СБ ООН 6 сентября

Москва предлагает заслушать доклад гендиректора МАГАТЭ

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила проведение 6 сентября заседания Совета Безопасности ООН в связи с продолжающимися обстрелами Киевом Запорожской АЭС.

"В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН, - написал дипломат в Telegram.

По его словам, на заседании Россия предлагает заслушать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать станцию.

В четверг станцию посетила миссия МАГАТЭ. Этому предшествовала попытка ВСУ с помощью десанта захватить контроль над объектом. Российские войска успешно отбили атаку и ликвидировали диверсантов.

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