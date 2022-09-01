Скрытая угроза: в США описали сценарий "случайной" ядерной войны

Полностью полагаться на искусственный интеллект было бы большой ошибкой

Историк в области глобальных катастроф Эмиль Торрес написал в статье для газеты Washington Post, что продвинутый искусственный интеллект способен случайно устроить ядерную войну.

"Если мы все будем уничтожены ИИ, то почти наверняка это произойдет случайно. Например, мы запрограммируем компьютер установить мир во всем мире, а он взломает правительственные системы и запустит все ядерное оружие на планете, ведь без людей не будет и конфликтов", - говорится в материале.

Как уточнил Торрес, человек может запретить машине причинять вред людям, но та в итоге сможет обойти эти ограничения.

"Неизвестно, будет ли человечество когда-либо готово к созданию сверхразумной сети, но сегодня точно нет", - отметил эксперт.

По его словам, создание полноценного ИИ было бы равносильно "зажженной спичке рядом с фабрикой фейерверков".

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