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Скрытая угроза: в США описали сценарий "случайной" ядерной войны

19:54
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Полностью полагаться на искусственный интеллект было бы большой ошибкой

Историк в области глобальных катастроф Эмиль Торрес написал в статье для газеты Washington Post, что продвинутый искусственный интеллект способен случайно устроить ядерную войну.

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"Если мы все будем уничтожены ИИ, то почти наверняка это произойдет случайно. Например, мы запрограммируем компьютер установить мир во всем мире, а он взломает правительственные системы и запустит все ядерное оружие на планете, ведь без людей не будет и конфликтов", - говорится в материале.

Как уточнил Торрес, человек может запретить машине причинять вред людям, но та в итоге сможет обойти эти ограничения.

"Неизвестно, будет ли человечество когда-либо готово к созданию сверхразумной сети, но сегодня точно нет", - отметил эксперт.

По его словам, создание полноценного ИИ было бы равносильно "зажженной спичке рядом с фабрикой фейерверков".

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