"Стал понятно разговаривать": врач Вячеслава Зайцева рассказала о лечении модельера

Какие процедуры проводят модельеру, врач не уточнила

В особняке Вячеслава Зайцева в деревне Каблуково прошел фэшн-показ. На вечер под названием "В кругу друзей" собрались члены близкого круга прославленного модельера, его друзья и почитатели таланта.

Среди гостей вечера была замечена и геронтолог, лечащий врач Зайцева Марина Колесникова. Она рассказала, что недавно модельеру стали проводить некие "медицинские процедуры", после которых он стал чувствовать себя лучше.

"Мы только начали. Это только десять процедур. И они уже дали такой замечательный результат. Он стал лучше ходить, достаточно понятно разговаривать. Я очень рада этому", - заявила Колесникова в интервью "ТВ Центру".

При этом она отказалась раскрыть подробности лечения, сославшись на медицинскую тайну.

Сам Вячеслав Зайцев подтвердил, что стал значительно лучше выглядеть. Но сказать того же про физическое самочувствие он, увы, не может.

"Выгляжу отлично. Но самочувствие слабое немножко, физическая усталость", - сказал модельер.

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