ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Памфилова призвала бойкотировать артистов, "поливающих грязью" Россию

20:29
  • четверг
  • 01 сентября 2022

По словам главы ЦИК, это маленький вклад в борьбу, которую ведет страна

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова напомнила в эфире радио "Комсомольская правда", что российские военные проливают кровь за свою страну.

Баснословные гонорары: сколько платили за корпоративы уехавшим из России звездам
Уехавшую в Израиль Пугачеву назвали человеком большой совести и огромного сердца

"И мы должны тоже каждый, как может, какую-то долю своей ответственности понимать и хотя бы минимальный вклад вносить. Ничего особенного: то, что ты можешь", - добавила она.

По словам Памфиловой, в качестве поддержки можно в том числе бойкотировать артистов, оскорбляющих Россию.

"Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь оборотня, который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее - облил Россию грязью ", - уточнила глава ЦИК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Элла Памфилова
Элла Памфилова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.