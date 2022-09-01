Памфилова призвала бойкотировать артистов, "поливающих грязью" Россию

По словам главы ЦИК, это маленький вклад в борьбу, которую ведет страна

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова напомнила в эфире радио "Комсомольская правда", что российские военные проливают кровь за свою страну.

"И мы должны тоже каждый, как может, какую-то долю своей ответственности понимать и хотя бы минимальный вклад вносить. Ничего особенного: то, что ты можешь", - добавила она.

По словам Памфиловой, в качестве поддержки можно в том числе бойкотировать артистов, оскорбляющих Россию.

"Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь оборотня, который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее - облил Россию грязью ", - уточнила глава ЦИК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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