Власти оценили ущерб от детонации снарядов в Крыму

Выплаты материальной помощи уже начались

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в интервью местному телеканалу "Миллет", что материально пострадавшими в результате детонации снарядов в Крыму значатся в общей сложности более 4,5 тысячи человек.

"По Новофедоровке - более 3,7 тыс. человек уже получили первую часть материальной помощи, работа продолжается. Общий объем ущерба приблизительно, который мы направили в правительство России, - более 700 млн рублей составляет, деньги на поддержку будут выделены", - уточнил он.

16 августа в районе населенного пункта Майское на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей произошло возгорание, а затем - детонация. Травмы получили два человека, одному потребовалась госпитализация.

9 августа на территории аэродрома Саки в районе Новофедоровки сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Один человек погиб, 14 пострадали. Повреждены оказались 60 многоквартирных домов.

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