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Шольц не смог однозначно ответить, "справится" ли ФРГ зимой

21:14
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Без российского газа Германии придется тяжело

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на встрече с согражданами в Эссене о необходимости позаботиться о достаточном количестве энергоносителей, чтобы у страны были уголь, нефть и газ.

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"Есть газ из России, из Норвегии, Нидерландов, через западноевропейское направление, понемногу из каких-либо других источников", - уточнил политик (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что сейчас Германия строит на северогерманском побережье, на Северном и Балтийском морях терминалы для СПГ, а также трубопроводы, чтобы можно было дополнительно импортировать продукцию.

По поводу того, справится ли ФРГ зимой, если Россия совсем прекратит поставки газа, канцлер не смог однозначно ответить, сказав, что "вероятно" справится.

Работу Северного потока в настоящее время обеспечивает только одна турбина. Прямо сейчас же трубопровод из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 31 августа до 3 сентября.

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