Открытый урок: о чем Путин говорил со школьниками в Калининграде

Обсуждались самые разные темы

Владимир Путин в День знаний провел в Калининграде открытый урок "Разговор о важном". Участники встречи - победители олимпиад и конкурсов в сфере культуры, искусства, науки и спорта. Во время общения молодые люди говорили с президентом не только о своей учебе, но и поднимали самые серьезные темы. Об активном участии молодого поколения в жизни страны зашел разговор и на первом заседании наблюдательного совета Российского движения детей и молодёжи, которое Владимир Путин провел там же, в Калининграде.

В зале собрались победители олимпиад и конкурсов в самых разных сферах деятельности. Президент поздравляет всех с началом учебного года и подчёркивает, что проводит не урок, а, скорее, хочет побеседовать со старшеклассниками по душам.

"У нас страна развивается, развивается активно, и, конечно, успех каждого человека очень востребован. Да, у нас так же как и во всем мире происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа с тем, чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, а с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире. Непросто все это происходит, но еще раз хочу вернуться к тому тезису, который только что сформулировал: от ваших будущих успехов будет зависеть успех страны. А он, конечно, начинает складываться в школе, прежде всего, отсюда все начинается", - заявил Владимир Путин.

Именно поэтому, подчёркивает президент, самое главное для любого человека - это найти себя. И очень важно, что эти тезисы всё активнее прорабатывает сама молодёжь. Требования рынка труда постоянно меняются - им необходимо соответствовать. Кира Головатая из Москвы в свои 17 лет уже трёхкратная победительница научных конференций. Всерьёз увлечена наукой и биологией. Именно поэтому её вопрос президенту напрямую касается будущих перспектив этих направлений в условиях санкционной политики Запада.

"Что касается того, что кто-то кого-то откуда-то отрезал, это сложно в современном мире сделать. В мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Ну как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные проекты европейские, международные, где у нас 70 с лишним процентов участия. Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнёры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество. Но дело даже не в этом. Мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления развития и быть не догоняющими, не ориентироваться только на то, что мы можем сделать не хуже. Мы должны быть лидерами по ключевым направлениям", - заявил Путин.

И биотехнологии - одно из таких. Программа развития есть и рассчитана она до 2030 года. Путин акцентирует: поставленные задачи важно прорабатывать одновременно в сфере фундаментальной и прикладной науки. Результаты должны положительно отражаться на развитии промышленности. Впрочем, движение вперёд и самосовершенствование возможно исключительно при должном уважении к истории.

"Вот я вчера разговаривал с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он был в Донецке, других территориях. Вот он мне вчера рассказывал, а я, извините, рот открыл. Вот школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Да. Они вообще не представляли. Даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одной страны - Советского Союза. Они этого не знают. Вот им так всё преподавали. И уже точно не только дети, но и взрослые многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было своей государственности до образования Советского союза. Не было такого государства. Никто этого же там не знает. Все думают, что какая-то агрессия со стороны России там сейчас происходит. Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота в 2014 году жители Донецка и Луганска, в значительной части, Крыма не захотели признать результаты этого переворота. Это такая не детская тема, но достаточно понятная. И против них начали фактически войну. 8 лет её вели. И наша миссия и миссия наших солдат - эту войну прекратить. И защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории самой Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", - заявил Путин.

Тем для обсуждения и личных вопросов и просьб накопилось так много, что даже после официальной части дети отпускать президента не хотели. Во время неформального общения просили расписаться в блокнотах, а также пожать руку. После Владимир Путин, как и вся страна сегодня на торжественных линейках, спел вместе со школьниками гимн России.

Программа в Калининграде у российского президента обширная. Владимир Путин также провёл первое заседание наблюдательного совета Российского движения детей и молодёжи. Инициатива о его создании исходила именно от школьников. Именно поэтому все будущие решения, подчёркивает президент, должны опираться на мнения детей. Поддерживать российские школьники должны и ребят из Донецкой и Луганской народных республик.

"Новое движение не должно стать привилегией для жителей больших городов, где проще наладить и организовать работу. Оно должно всё-таки присутствовать везде. Везде, где растут дети: в небольших посёлках, на селе и в самых отдалённых наших территориях. Обязательно нужно подумать и продумать все вопросы, связанные с инфраструктурой для движения, где ребята могут собираться, реализовывать свои задумки, проекты. При этом, особо отмечу ключевой принцип движения - это добровольность участия. Здесь, конечно, не место какой бы то ни было обязаловке", - заявил глава государства.

1 сентября День знаний не только в России. В Таджикистане сегодня открылись сразу пять школ, где обучение будет на русском языке. Направление, как показала практика, действительно востребовано. В одном Душанбе в школу на 960 мест подано 3600 заявок. О реализации этого масштабного совместного проекта лидеры России и Таджикистана договорились ещё в 2019 году. В русских школах Таджикистана вести уроки будут 76 педагогов-предметников из нашей страны. В республике с большим успехом шестой год подряд реализуется программа "Русский учитель за рубежом". На подходе и ещё один масштабный проект сотрудничества.

"Вчера вечером на встрече с мэром Москвы, и он проинформировал меня о том, что Москва решила вопрос, который вы ставили о предоставлении в центре столицы здание, которое вы выбрали для организации там культурного центра. Все расходы в этой связи правительство Москвы, как заявил Сергей Семёнович Собянин, берёт на себя. Так же до конца года планируем провести двусторонний молодёжный форум, посвящённый развитию межкультурного диалога и созданию общего гуманитарного пространства", - заявил Путин.

Все эти важные инициативы были бы невозможны без заинтересованного внимания со стороны руководства Таджикистана, отметил Владимир Путин. Вечером президент провёл рабочую встречу с губернатором Калининградской области. А после российский лидер осмотрел филиал нахимовского военно-морского училища.

Александра Сергомасова, Филипп Швырёв. "ТВ Центр".

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