Германия отказалась обсуждать репарации Польше

Варшава потребовала от Берлина $1,3 трлн

Триллион с лишним долларов. Именно во столько Польша оценила ущерб от второй мировой войны. Эту сумму она хочет получить от Германии в виде репарации. Материальные претензии своему соседу озвучил глава правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. В Берлине удивились - ведь ещё в 1953-м Варшава от претензий отказалась.

Если раньше в любой непонятной ситуации поляки вынимали из нафталина историю Леха Качиньского, чей самолет разбился под Смоленском, то теперь новая идея фикс — требуют от Германии репарации за ущерб, нанесенный во время Второй Мировой войны.

"В результате Второй мировой войны Польша понесла самые серьезные человеческие и материальные потери из всех европейских стран. И не только в ходе непосредственно военных действий, но и в результате немецкой оккупации", - заявил Аркадиуш Мулярчик, депутат Сейма Польши от правящей партии "Право и справедливость".

Спекуляции на тему военных репараций в польской политической повестке появились несколько лет назад. И всплывают аккурат, когда накапливаются неразрешимые внутренние проблемы или приближаются очередные выборы. Для подсчета ущерба даже создали специальную парламентскую комиссию. До этого финансовые притязания озвучивали с потолка. Сейчас появилась конкретная цифра - 1 триллион 300 миллиардов долларов. В 83-ю годовщину вторжения Германии на территорию Польши состоялась официальная презентация доклада о причиненном ущербе.

"Десятки стран мира, конечно, в самых разных измерения, получили компенсацию от Германии. Польша не получила, и Германия не стала отчитываться о своих преступлениях против Польши. Отказ от этих законных претензий был бы проявлением болезненного комплекса неполноценности, который по своей сути не может быть хорошей основой национальной политики. Это может быть только основой пути к новому порабощению, новым потерям", - говорит Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость".

Пан Качиньский, видимо, подзабыл, что в качестве репараций Польша на треть приросла территориями, которые СССР ценой огромных жертв завоевал у Германии. По сути, русские просто подарили их полякам. Вместе с землями тем достались месторождения каменного и бурого угля, медных руд, цинка и олова. Еще в 53-м году Варшава официально отказалась от дальнейших претензий к Германии, за исключением возмещений за нацистские притеснения и зверства. В разные годы 20 века выплаты получали поляки, которые пережили псевдомедицинские эксперименты в концлагерях, жертвы рабского труда, польские евреи и другие категории. В начале 90-х Варшава подписала еще одно мировое соглашение с уже объединенной Германией и снова получила деньги. И в ФРГ в отличие от Польши это хорошо помнят. Вот как комментируют ситуацию в германском МИДе: "Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка"

Но Варшава разошлась не на шутку: угрожает увеличить сумму требований и даже обратиться в международный суд. Открыв тем самым ящик Пандоры. Ведь Германия тоже может вспомнить о своих землях. Эту тему, кстати, пытались раздуть сами поляки, обостряя отношения с Берлином. А еще чехи и литовцы могут напомнить, как в 38-м году в тандеме с Гитлером Польша пыталась откусить их территории. За что и получила от Черчилля прозвище "гиена Европы".

Сейчас бросается на ослабленную энергетическим и экономическим кризисом Германию. Ту самую ФРГ, которая вносит больше всего денег в общеевропейский бюджет, из которого поляки постоянно выпрашивают деньги. В их экономике тоже не все благополучно. Вот и решили поправить финансовые дела за счет соседа.

"Подлинный глава государства Польши Качиньский решил переключить внимание собственного избирателя с внутренних проблем на внешние. Исторические спекуляции - претензии к России и к Германии - это вечная тема. Внешняя причина - это то, что Евросоюз сокращает финансирование Польши. К тому же, Польша вынуждена выплачивать штрафы за нарушение условий членства в ЕС. Поскольку Германия - основной донор ЕС, фактически, получается, что это Германия сокращает финансирование Польши", - рассуждает Вадим Трухачев, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения РГГУ.

В Варшаве уверенно заявляют: почти полтора триллиона долларов - вполне посильная сумма для Берлина. Единство и солидарность в такие сложные для ЕС времена - в действии. Но если шансы Ярослава Качиньского получить эти деньги равны нулю, то одобрение Вашингтона за внесение раздрая в Европе и политические дивиденды внутри страны он себе обеспечил. Почти половина поляков считают правильной тему репараций.

Лилия Акиньшина, Валерия Дзгоева, Анна Александрова, "ТВ Центр".

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