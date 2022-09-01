Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Всего награды получили 43 жителя столицы

В Белом зале мэрии сегодня чествовали врачей и преподавателей, энергетиков, работников ЖКХ, строителей и спортсменов, тех кто помогает развиваться стране и мегаполису. Награждение приурочено к 875-летию Москвы. Сергей Собянин поблагодарил присутствующих за их труд и профессионализм, и лично вручил орден Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, а также медали Луки Крымского, почетные грамоты и благодарности президента. Нескольким москвичам присвоили почетные звания. Всего награды получили 43 жителя столицы.

"В зале собрались люди самых разных профессий, которых объединяет любовь к нашему городу, к нашей стране, талант, душа, которую вы отдаете для процветания нашего государства и нашего города. Спасибо вам большое. Понятно, что 875 лет Москву строило много поколений, но сегодня вы строите Москву, создаете ее - каждый на своем месте", - сказал Собянин.

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