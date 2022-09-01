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"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов

21:57
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Из-за санкций возник профицит летного состава

Авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от квоты на иностранных пилотов, передает РИА "Новости" со ссылкой на письмо летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина главе Росавиации Александру Нерадько.

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"В целях обеспечения занятости российских пилотов и сохранения высокопрофессиональных кадров для поддержания стратегической отрасли, какой является гражданская авиация, ПАО "Аэрофлот" принято решение отказаться от использования выделенной квоты для приема на работу иностранных граждан", - сказано в письме.

Как уточнил Советкин, из-за санкций возник профицит летного состава на рынке труда.

В 2020 году российские власти определили квоту на прием иностранных пилотов в российские авиакомпании - 100 человек в год.

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