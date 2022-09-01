"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов

Из-за санкций возник профицит летного состава

Авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от квоты на иностранных пилотов, передает РИА "Новости" со ссылкой на письмо летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина главе Росавиации Александру Нерадько.

"В целях обеспечения занятости российских пилотов и сохранения высокопрофессиональных кадров для поддержания стратегической отрасли, какой является гражданская авиация, ПАО "Аэрофлот" принято решение отказаться от использования выделенной квоты для приема на работу иностранных граждан", - сказано в письме.

Как уточнил Советкин, из-за санкций возник профицит летного состава на рынке труда.

В 2020 году российские власти определили квоту на прием иностранных пилотов в российские авиакомпании - 100 человек в год.

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