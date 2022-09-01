ЦСКА обыграл "Металлург" в Кубке Открытия КХЛ

Регулярный чемпионат стартует 2 сентября

В матче Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги, он же - первый матч нового сезона КХЛ, московский ЦСКА на "ЦСКА Арене" победил магнитогорский "Металлург.

Встреча закончилась со счетом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0). В составе армейцев отличились Михаил Григоренко (дубль), Павел Карнаухов, Семен Панкратов, Сергей Плотников и Данила Юртайкин. В составе "Металлурга" - Павел Акользин и Семен Кошелев.

ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии был повержен "Металлург".

Регулярный чемпионат стартует 2 сентября.

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