ЦСКА обыграл "Металлург" в Кубке Открытия КХЛ

Регулярный чемпионат стартует 2 сентября
В матче Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги, он же - первый матч нового сезона КХЛ, московский ЦСКА на "ЦСКА Арене" победил магнитогорский "Металлург.
Встреча закончилась со счетом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0). В составе армейцев отличились Михаил Григоренко (дубль), Павел Карнаухов, Семен Панкратов, Сергей Плотников и Данила Юртайкин. В составе "Металлурга" - Павел Акользин и Семен Кошелев.
ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии был повержен "Металлург".
Регулярный чемпионат стартует 2 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: