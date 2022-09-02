Политолог Камкин о претензиях Польши к Германии: "Паны решили, что им можно все"

Для Берлина вопрос репараций давно закрыт

Триллион с лишним долларов. Именно во столько Польша оценила ущерб от Второй мировой войны. Эту сумму она хочет получить от Германии в виде репарации. Материальные претензии своему соседу озвучил глава правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. В Берлине удивились, ведь ещё в 1953 Варшава от претензий отказалась.

Ситуацию с ведущим программы "Событий. 25-й час" обсудил Александр Камкин, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им.Е.М.Примакова РАН.

"Это не первый перформанс польского правительства. На моей памяти, в 2017 и 2019 годах Варшава выступала с аналогичными требованиями. Германия неизменно отказывала. Потому что после 1945 года были выплачены все оговоренные репарации, решены все территориальные претензии. История была закрыта всеми, но полякам все неймется. Паны, видимо, всерьез решили, что им можно все, раз они продвинутая рука Вашингтона в Европе", - считает Камкин.

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