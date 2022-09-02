Театр абсурда: G7 захотела установить цену на российскую нефть

В России уже пообещали прекратить поставки в недружественные страны

Покупать у вас ничего не будем, но свою цену назовем. В театре абсурда новое представление по старому сценарию. Вестник капиталистических джунглей Bloomberg сообщает: в пятницу министры финансов "Большой семёрки" проведут переговоры о том, какой должна быть цена на российскую нефть. Буквально так. Назовут цену, по которой другие страны должны покупать наше чёрное золото!

"Большая семёрка" в этом году поклялась поэтапно сократить закупки российского чёрного золота до нуля. Ну так нашу нефть охотно покупают в больших объёмах Индия и Китай. Понятно, что нефть дорогая, но как вы будете диктовать миру, почём покупать. Или американцы приставят пистолет к виску руководства азиатских стран. Кто автор безумной идеи лишить Россию нефтяных доходов? Джанет Йеллен, министр финансов США. Логика в её рассуждениях отсутствует напрочь.

"Когда будет новый раунд санкций ЕС в декабре, у нас есть обеспокоенность, что значительное число нефти останется у России, что приведет к скачку цен на неё", - заявила Йеллен.

Пожилой женщине нужно как-то определиться. Вы хотите больше нефти на рынке, так покупайте её у России. Не хотите покупать, купят другие. В Москве ответили. Взвешенно.

"Для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - заявил Александр Новак, заместитель председателя правительства России.

Новак добавил также, что при попытке внедрения подобный механизм разрушит рынок полностью. Газ наш тоже запрещали, теперь клянчат всей Европой. Но ребятам из "Большой семёрки" никакой урок не впрок. Цена на газ уже три тысячи долларов за тысячу кубов. В Европе останавливаются заводы, начался дефицит продуктов питания, при виде счетов за электричество люди замертво падают. На этой неделе разумные активисты в Германии потребовали немедленно запустить "Северный поток-2". Куда там! "Семёрка", она, конечно, большая, и привыкла называть себя мировым сообществом. Недавно представитель китайского МИД напомнил, что население стран "Большой семёрки" 777 миллионов человек, а население только стран БРИКС – это Россия, Бразилия, Индия и Китай - более 3 миллиардов. Хорошо китайский товарищ напомнил представителям "Семёрки", где их место в мире. Не такая уж она и большая. И не очень умная. Сборище министров финансов "Семёрки" авторитетная Wall Street Journal называет новым фронтом в практически безуспешных попытках Запада сократить доходы России от продажи энергоносителей. Привет Минфину США

С газом пролетели, на очереди битва с российской нефтью. Пусть же бьются те, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.

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