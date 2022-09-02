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В ЦБ заявили о превращении валютных счетов россиян в "де-факто рублевые"

08:22
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Экономическая сущность вкладов изменилась

После начала кризиса экономическая сущность вкладов в валюте, которые держат в банках российские граждане, изменилась: теперь это де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу. Такое заявление в пятницу, 2 сентября, сделал первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

Как отметил Тулин в интервью РБК, интересы физических лиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены "в такой же степени, что и при хранении денег в рублях".

Однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов — исполнение банками обязательств платежом в "токсичных" валютах становится все более и более проблематичным.

По этой причине изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу, заявил Тулин.

Это приводит к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики, отметил первый зампред ЦБ.

С учетом ситуации на финансовом рынке ЦБ ранее ввел некоторые ограничения в отношении валютных счетов. В частности, введен лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. Этот порядок действует до 9 марта 2023 года.

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