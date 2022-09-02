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Посольство России в США оценило идею потолка цен на российскую нефть

08:41
  • пятница
  • 02 сентября 2022

В дипмиссии считают эту инициативу вредной

Активно педалируемые с подачи Соединенных Штатов откровенно вредные идеи установления ценового потолка на российскую нефть дестабилизируют мировые энергетические рынки. Такое заявление в пятницу, 2 сентября, сделало российское посольство в США.
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Как отметила дипмиссия в своем Telegram, коллективный Запад, одержимый целью "удушить" экономику России, вводит рестрикции, ограничивающие торговлю дешевыми и при этом качественными энергоносителями. Потребители “пожинают плоды” в виде скачков цен на бензин, электричество и другие необходимые для нормальной жизни товары. Это грозит обернуться дальнейшим нарастанием социального напряжения.

При этом даже недоброжелателям приходится констатировать уверенную динамику российского энергетического сектора, несмотря на действия Запада, подчеркнули в посольстве.

В ведомстве напомнили, что Москва не станет торговать нефтью себе в убыток и работать на нерыночных условиях. Посольство также призвало Вашингтон "одуматься и отказаться от навязывания откровенно контрпродуктивных инициатив".

Ранее российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставлять нефть в недружественные страны, если те введут ограничения на цены нефти из нашей страны.

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