Стамбул отчитался о первом месяце "продуктовой сделки"

В рамках соглашения из украинских портов вывозят продовольствие

Более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов с 1 августа, когда началась реализация "продуктовой сделки". Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Эксперты СКЦ за прошедший месяц санкционировали проход в направлении украинских портов 78 судов, 68 судам было разрешено покинуть порты с продовольственным грузом, сообщает ТАСС.

Отправка продовольствия из украинских портов в Черном море осуществляется в рамках "зерновой сделки". 22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Подписантами выступили представители России, Украины, Турции и ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продуктовая сделка — это пример того, как можно договариваться, можно особо отметить вклад, который внесли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган.

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