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В Аргентине совершено покушение на вице-президента Киршнер

09:40
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Политик не пострадала

В Буэнос-Айресе была предпринята попытка покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Политик в результате нападения не пострадала.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ, попытка покушения произошла во время встречи Киршнер со сторонниками возле ее дома. Некий мужчина направил пистолет в лицо вице-президента, однако не выстрелил. Предположительно, пистолет мог дать осечку.

Мужчину, пытавшегося стрелять в Киршнер, задержали на месте. СМИ называют его 35-летним бразильцем. О мотивах его поступка пока ничего не сообщается.

Как заявил министр безопасности Аргентины Анибал Фернандес, будет проведено расследование. Делиться подробностями он отказался в интересах следствия.

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Кристина Киршнер
Кристина Киршнер
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