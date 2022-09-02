В Аргентине совершено покушение на вице-президента Киршнер

Политик не пострадала

В Буэнос-Айресе была предпринята попытка покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Политик в результате нападения не пострадала.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ, попытка покушения произошла во время встречи Киршнер со сторонниками возле ее дома. Некий мужчина направил пистолет в лицо вице-президента, однако не выстрелил. Предположительно, пистолет мог дать осечку.

Мужчину, пытавшегося стрелять в Киршнер, задержали на месте. СМИ называют его 35-летним бразильцем. О мотивах его поступка пока ничего не сообщается.

Как заявил министр безопасности Аргентины Анибал Фернандес, будет проведено расследование. Делиться подробностями он отказался в интересах следствия.

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