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Шольц изъявил желание продолжить переговоры с Путиным

09:18
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Канцлер заявил о продолжении контактов

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что многократно общался с российским лидером Владимиром Путиным, и заверил, что продолжит это делать.

По словам Шольца, он "встречался с российским президентом в Москве за длинным столом", а также "много раз общался с ним по телефону".

Глава германского правительства подчеркнул, что находится в тесном контакте с российским лидером и не собирается прекращать это взаимодействие.

— И я скажу четко, что продолжу это делать, — цитирует заявление Шольца РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные санкции в отношении России эффективны и правильны, а "сильный и единый ответ Европы" на конфликт России с Украиной "удивил Путина", который якобы не ожидал такого.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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